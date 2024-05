Liguria Gate, l’ad di Iren: "Ora sono pronto a parlare". Domani l’interrogatorio

Procede la maxi inchiesta per corruzione che scuote la Liguria e che ha portato agli arresti, tra gli altri, del presidente della Regione Giovanni Toti, ai domiciliari, e dell’amministratore delegato (sospeso) di Iren, Paolo Emilio Signorini (nella foto), l’unico fra gli indagati finito in carcere. E domani, davanti ai pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, con l’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, comparirà proprio Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’autorità portuale ed amministratore delegato di Iren. È stato lui stesso a chiedere l’interrogatorio e dunque ha deciso di parlare. È in carcere dal 7 maggio. Il manager è l’unico ad essere finito in cella e il suo interrogatorio servirà soprattutto a portare elementi utili per provare a uscire dal carcere.

"Siamo pronti a chiarire quanto ci viene contestato – conferma il suo legale Enrico Scopesi –, ovviamente anche a tornare una seconda volta, visti i limiti di uno studio delle carte da dentro il carcere". Signorini si era avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip, riservandosi di farsi sentire successivamente. L’ex presidente dell’Autority è accusato di avere ricevuto soldi e regali, ma anche alloggi in alberghi di lusso a Monte Carlo e fiches per giocare al Casinò dal terminalista Aldo Spinelli. In cambio avrebbe agevolato le sue pratiche per la gestione delle banchine in porto e i terminal. Per i pm, inoltre, avrebbe agevolato anche l’imprenditore Mauro Vianello, anche lui indagato per corruzione. Signorini gli avrebbe anche fatto avere una consulenza da 200mila euro da Iren. E, a tale riguardo, Il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, è stato sentito venerdì: gli inquirenti gli hanno chiesto informazioni proprio sulla consulenza in Iren da 200.000 euro affidata a Vianello da Signorini, appena messo piede negli uffici dirigenziali della multiutility. Per la Procura di Genova l’incarico a Vianello sarebbe infatti il ringraziamento per favori pregressi, come il pagamento da parte dell’imprenditore del catering del matrimonio della figlia di Signorini, per oltre 6.500 euro. Della consulenza a Vianello, intanto era a conoscenza Toti, che lo ha confermato nel lungo interrogatorio sostenuto davanti ai magistrati. A informarlo, ha detto Toti, sono stati lo stesso Signorini e il segretario della giunta della Regione. Come numero uno del porto di Genova, a favore di Spinelli invece Signorini si sarebbe adoperato in vari modi, ad esempio con la concessione delle aree ex Enel: sarebbe stato ricambiato con quei soggiorni di lusso a Montecarlo e fiches per giocare al casinò. In una di queste trasferte Signorini e Spinelli incontrarono anche Toti (con la famiglia), che ai magistrati ha detto ieri: "Sapevo che andavano a Montecarlo insieme, ma non immaginavo così spesso".