Liliana Cosi presenta la sua autobiografia

Liliana Cosi incontra il liceo coreutico Matilde di Canossa per presentare il suo libro "Étoile. La mia vita". Racconterà e dialogherà con le studentesse e gli studenti sabato mattina alle 9 nell’aula magna del liceo Matilde di Canossa.

La celebre danzatrice – e insegnante - si racconta al pubblico dei giovani danzatori tratteggiando tutta la sua vita, dall’ infanzia fino ai primi anni duemila.

Ma il libro non è solo un’autobiografia, è anche il ritratto di un’epoca, di una storia ambientata tra Italia, Europa e America raccontata attraverso la danza. Il racconto ripercorre i suoi esordi alla Scala e al Bolshoi, la carriera, il suo impegno sociale e politico per la divulgazione della danza, l’attenzione per la formazione dei giovani danzatori. La sua fede e il rapporto con Dio. Il racconto tracciato da Liliana Cosi si snoda tra ricordi, fotografie e articoli di giornale in cui lei danza la sua vita sulle punte.

Narra con delicatezza le emozioni che hanno guidato ogni suo passo, gli incontri che hanno segnato la sua esistenza, il suo percorso professionale e artistico: primo fra tutti quello con Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, alla quale Liliana Cosi dedica il suo libro. Il volume ripercorre anche il fondamentale sodalizio artistico con il danzatore Marinel Stefanescu, la costituzione dell’Associazione Balletto Classico e la storica scuola di Reggio Emilia, punto di partenza di tanti ballerini che lavorano in tutto il mondo. Anche tra il pubblico degli studenti saranno presenti allievi della scuola di danza fondata da Liliana Cosi, oggi rilevata e gestita da Elena Casolari, Rezart Stafa, Dorian Grori e Nicoletta Stefanescu con il nome di Nuovo Balletto Classico.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti (prenotazione a [email protected]). Stella Bonfrisco