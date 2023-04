Liliana Cosi, una vita da étoile "Il mio balletto per la gente"

di Stella Bonfrisco

Ha raccontato la sua vita straordinaria accompagnando la voce a un’incantevole gestualità. Liliana Cosi ieri mattina è stata ospite del liceo coreutico Matilde di Canossa, ripercorrendo la sua storia a partire dal libro Étoile. La mia vita, da lei scritto alcuni anni fa. È grazie a Liliana Cosi se la nostra città ora è considerata una capitale della danza. Liliana Cosi ha parlato a una platea di giovani che si stanno formando per realizzare il sogno di diventare danzatori, étoile proprio come lei, a cuore aperto: "Il mio grande desiderio è sempre stato quello di trasmettere quello che avevo imparato".

Liliana Cosi compie i suoi studi di danza e si diploma alla Scala di Milano nel 1958, a 17 anni. Migliore allieva, entra subito nel corpo di ballo.

"Mi dicevano che avrei avuto ottime possibilità – ha confidato - ma a vent’anni mi ritrovavo ancora a fare la ‘supplente’, perché non ero stata ‘gentile’ con certe persone che contavano. Ho perfino dubitato che la danza non fosse la mia strada e ho pensato di lasciar perdere, sposarmi e mettere al mondo tanti figli. Poi accadde qualcosa: il Bolshoi di Mosca propose uno scambio di esperienze artistiche, perché aveva bisogno di cantanti lirici da affiancare ai loro. In cambio ospitava 5 ballerini. E io partii per Mosca. Un’esperienza che cambiò la mia vita: non sentivo freddo, non percepivo la cortina di ferro che in quei primi anni sessanta era davvero pesante, per me c’era soltanto la danza, la possibilità di crescere e di vedere spettacoli meravigliosi. Quella russa era un’impostazione molto diversa, che mi ha formato".

Da lì la carriera artistica di Liliana Cosi spiccò il volo, portandola ad esibirsi in tutto il mondo. Nel ‘68 è prima ballerina alla Scala, richiesta da Rudolf Nureyev in diverse coreografie. Nel 1970 è nominata étoile. Ma la sua passione di diffondere il balletto non si placa. Nel ‘73 danza con Marinel Stefanescu in occasione della serata di gala, a Madrid, per i reali di Spagna. Un incontro molto importante.

"Alla fine del ‘77 lasciai la Scala, perché io volevo portare il balletto alla gente – ha raccontato Liliana Cosi. – Non volevo che la danza rimanesse ‘dominio’ di poche istituzioni. E avevo imparato dai miei maestri che è necessario lasciare un’eredità. Con Stefanescu e sua moglie Louise abbiamo fondato l’Associazione Balletto Classico e poi preso contatto con Ater, che in Emilia Romagna aveva già dato vita a un’orchestra. Ci proposero una rosa di teatri e scegliemmo Reggio Emilia, perché il Teatro Municipale in quel periodo era in restauro e questo ci avrebbe consentito di avere a disposizione luoghi adeguati. In realtà rimanemmo solo sei mesi, perché noi ci aspettavamo un sostegno economico non delle indicazioni sulle scelte artistiche. Decidemmo di andare in un luogo nostro, a Mancasale. Il periodo nel quale lavorammo come matti per dar vita alla scuola di balletto è quello che ricordo con grande affetto e che mi ha legato per sempre a Reggio Emilia".