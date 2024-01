Liliana Manfredi, una lezione di pace e democrazia

Liliana Manfredi, sopravvissuta dell’eccidio di La Bettola del giugno 1944, giovedì sera ha incontrato i cittadini nella sala Gino Strada di Casalgrande. Presenti all’incontro anche il primo cittadino Giuseppe Daviddi e l’assessore alla cultura Alessia Roncarati.

"Ricordare la violenza nazista – dicono dal Comune – per impedire che pagine nere della storia possano ripetersi: con questo obiettivo Liliana Manfredi, superstite dell’eccidio della Bettola, ha incontrato giovedì i cittadini. La vicenda di Liliana, rievocata dalla lettura di parti estrapolate dal suo libro ‘Il nazista e la bambina’, ci ha permesso di riflettere sull’importanza di valori come la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti di tutti".

Al termine delle letture, che sono state messe in scena dalle lettrici volontarie Claudia Montermini e Roberta Chesi e sono state anche accompagnate musicalmente da Andrea Gambarelli, Liliana Manfredi ha risposto alle domande del pubblico, creando in questo modo un dialogo attivo e coinvolgente. "Grazie a Liliana per questo incontro prezioso, alla biblioteca per l’organizzazione e a tutti i partecipanti", sottolineano dall’amministrazione.

m. b.