"L’illuminazione è inadeguata a Bagnolo: SiAmo Bagnolo segnala una grave situazione"

Il Gruppo consigliare SiAmo Bagnolo, appoggiato dal Pd, segnala una "grave situazione" in cui versa il Parco Europa per mancanza di manutenzione all’illuminazione pubblica. "La mancanza di un’adeguata illuminazione nel parco – dicono i consiglieri di opposizione – rappresenta non solo una minaccia per la sicurezza di chi lo frequenta, ma anche un’emergenza per la comunità. La mancanza di manutenzione ordinaria mette a rischio non solo la fruizione del parco da parte dei cittadini, ma anche la sua immagine. Un ulteriore motivo di preoccupazione è l’apertura del chiosco nel parco, poiché, senza un’adeguata illuminazione rischia di non poter svolgere in modo efficace la sua attività e vanificare il funzionamento delle telecamere appositamente installate. Chiediamo alle autorità competenti a prendere provvedimenti immediati per riqualificare l’illuminazione al parco Europa".