L’illuminazione pubblica diventa ’smart’

Un nuovo impianto di regolazione dell’illuminazione è in corso di installazione sulla rete pubblica gattaticese. Grazie ad un software di controllo remoto, si potranno decidere gli orari di accensione ed anche la luminosità di ciascun lampione, con vantaggi sia nella razionalità del sistema, che nei consumi, che diminuiranno. "La ditta incaricata - spiegano dal Comune - sta procedendo per blocchi e alcuni necessitano di un intervento manuale, per cui ci potranno essere disservizi. Chiediamo un po’ di pazienza".