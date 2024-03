Lilt, settimana di prevenzione oncologica con l’olio Evo

Con l’arrivo della primavera si svolge uno dei principali appuntamenti della Lilt: la campagna della ’Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica’. Da oggi al 24 marzo torna l’appuntamento annuale promosso dalla Lilt - Lega italiana per la lotta contro i tumori con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare un corretto stile di vita per vincere i tumori.

ð 0522.283844, visite di controllo presso gli ambulatori di prevenzione Lilt. La Lilt di Reggio Emilia sarà presente con il proprio stand, dove sarà possibile trovare sia l’olio d’oliva Evo che le Uova di Pasqua solidali, lunedì 18 e lunedì 25 marzo all’ospedale Franchini di Montecchio, sabato 23 marzo in piazza Fontanesi. Infine il prossimo giovedì 21 (ore 15) a Villa Rossi, ex San Lazzaro, saranno premiate le scuole reggiane aderenti alla rete regionale.