L’imbattuto Roller cerca conferme in Veneto

Nei campionati nazionali di hockey su pista, tutte e cinque le reggiane sono impegnate in questo week-end.

SERIE A2. Trasferta non proprio agevole per il Roller Scandiano (6 punti), questa sera alle 20,45 sulla pista di Montecchio Precalcino (1). C’è da continuare la bella strada intrapresa che vede i rossoblù di Cupisti a punteggio pieno in testa alla pari dell’Azzurra Novara. Scandiano con i portieri Vecchi e Raveggi, più gli esterni Barbieri, Busani, Rocha, Deinite, Cinquini, Fontanesi e Gioele Ganassi. La Bdl Minimotor (4) ospita il Breganze (3) domani alle 18 al Dorando Pietri. Il team veneto è un’ottima squadra che lotterà per i primi posti, anche se non potrà salire in A1, essendo la seconda squadra di una società che già disputa il campionato di A1, a meno che, ovviamente, quella di A1 non retroceda in A2. Correggio è annunciato al completo e punta a mantenere l’imbattibilità.

SERIE B. Esordio per la Minimotor Correggio che gioca oggi alle 19 sulla pista del Pesaro.

SERIE A FEMMINILE. La Rotellistica Sasco Scandiano (6) gioca in casa del fortissimo Matera (9), oggi alle 16, e dovrebbe vincere per chiudere al secondo posto il girone d‘andata e accedere così alla finale di Coppa Italia, sempre col Matera. Sarà dura, perché le lucane sono un team di valore internazionale. Tra Yacanto, Gimeno e Marquez, un’argentina dovrà restare in tribuna, perché la Marquez, pur con passaporto italiano, è considerata sportivamente straniera. Ritorna in pista anche il Roller Scandiano (0) che domani alle 15 al PalaRegnani ospita il Forte dei Marmi (1), cercando di superarlo in classifica in chiave futura final four. Mister Vaccari ha convocato Bartalini, Dacco, Depietri, De Stefano, Malagoli, Messora, Pagliani, Prandi, Villa e Teli.

Claudio Lavaggi