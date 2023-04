L’imbrattatore pericoloso "Sorpreso con la pistola"

di Rosaria Napodano

"L’imbrattatore seriale che disegna svastiche e scritte nazifasciste in diversi quartieri fuori dal centro e di recente al parco Primavera aveva una pistola". L’inquietante denuncia arriva dai membri di Aq16 che ieri mattina hanno indetto una manifestazione in via Cecati dove hanno svelato l’episodio sul quale stanno indagando le forze dell’ordine.

"Alcuni ragazzi – racconta Francesco Paone, portavoce di Aq16 – l’hanno colto con le mani nel sacco mentre stava scrivendo sulla parete. Lui ha tirato fuori l’arma, forse per impaurirli, ma gli è caduta per terra. Prontamente i ragazzi l’hanno raccolta e sono scappati via. Al momento è in corso un’indagine per ricostruire le dinamiche dell’accaduto e la Digos ha recuperato l’arma". Il laboratorio Aq16 – una sorta di centro sociale di sinistra – da sempre è in prima linea contro il fascismo. "Non abbiamo idea – continua Paone – se si tratti di un gruppo consolidato di nazifascisti oppure di singoli individui che operano per proprio conto. Ma abbiamo deciso di mettere un punto a una situazione che sta man mano diventando sempre più violenta. Siamo riusciti a far chiudere due sedi di CasaPound, ma continuiamo ad assistere a episodi come questo da anni. Una ragazza della cooperativa ha addirittura subito gesti intimidatori ripetuti, come scritte fuori alla sede. Forse dovremmo smetterla di credere alla tesi del lupo solitario, ormai queste persone si sentono legittimate a fare quello che vogliono perché non c’è una risposta concreta e definitiva a questi gesti".

Aq16 poi lancia una stoccata alle istituzioni: "Il sindaco e la cittadinanza hanno preso posizione sulla vicenda, ma non basta. Bisognerebbe intervenire sulla decostruzione del piano sociale per cambiare la mentalità di queste persone che, ad oggi, non temono le conseguenze delle loro azioni. Bisognerebbe ripartire dal sistema e riqualificare i paradigmi sbagliati per non concedere spazi a questi gruppi fascisti. Ma a questo deve pensarci la politica".

Infine, annunciano l’impegno verso "il parco dell’abbandono che vogliamo riqualificare e riconsegnare ad abitanti e frequentatori. Vogliamo mettere fine ai soprusi di un’area che ultimamente è stata molto colpita, come prima lo era la zona vicina al cimitero ebraico. Per questo, con un piccolo aiuto, siamo riusciti a far ritinteggiare il muretto per cancellare tutte le scritte e ora ci impegniamo a ridecorarlo per dargli nuova vita".