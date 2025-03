Limitazioni al traffico: "Il Comune riveda il piano"

Continua a far discutere l’azione di limitazione del traffico, in particolare per i veicoli giudicati "inquinanti" in aree dei centri storici. A Guastalla sono i consiglieri di opposizione Elisa Rodolfi, Lara Balestrazzi, Paolo Bariaschi e Catia Musi a chiedere una rettifica all’ordinanza comunale dello scorso dicembre, emessa nell’ambito del Piano regionale dell’aria. "In vista del prossimo periodo di entrata in vigore del provvedimento – dicono i consiglieri – chiediamo di rivedere la planimetria di applicazione della limitazione al traffico veicolare, individuando l’area di applicazione alla sola zona attualmente a traffico limitato, in modo da favorire i cittadini per recarsi dai medici di base, a prendere i bimbi a scuola, usufruire dei servizi che si trovano in centro storico, che per sei mesi all’anno diverrebbero quasi irraggiungibili, visto che i parcheggi di piazzale Ragazzi del Po e di viale Castagnoli risultano essere insufficienti per garantire un accesso al centro da parte di chi vi lavora, ci vive o semplicemente ne deve utilizzare i servizi".

Intanto, si raccolgono ancora adesioni per candidare gli "hub del commercio" del centro di Guastalla e di Pieve ai finanziamenti regionali che saranno distribuiti da settembre. "Si tratta di azioni – spiega l’assessore comunale Gianluca Crema – per contrastare la presenza di negozi sfitti, incentivare nuove attività, contribuire a rinnovare e investire in nuovi servizi. I commercianti possono aderire al patto fino al 15 marzo, firmando l’accordo che si trova sul sito internet del Comune".

Antonio Lecci