L’Immergas cresce e investe Si studiano nuove tecnologie

La società Immergas, con quartier generale a Lentigione di Brescello, annuncia nuovi investimenti per risparmio energetico e uso di fonti energetiche alternative, come green gas e idrogeno nei sistemi ibridi. "Viviamo e vivremo cambiamenti rapidi e abbiamo di fronte tante opportunità che Immergas è impegnata a cogliere, per fornire il massimo comfort nelle case di tutto il mondo", dichiara il presidente Alfredo Amadei. Che aggiunge: "Stiamo lavorando, anche potenziando i centri di ricerca e le strutture di formazione per progettisti e installatori, per dare concretezza all’utilizzo di fonti energetiche alternative, come green gas e idrogeno nei sistemi ibridi, ma con la consapevolezza che il gas sarà ancora per anni un alleato importante se, come stiamo facendo, sarà abbinato a tecnologie sempre più green". Tutte le società` che fanno parte del gruppo Immerfin nel 2022 hanno raggiunto un valore di produzione pari a 555 milioni di euro (406 milioni nel 2021), di cui il 38,4% realizzato sui mercati esteri. Gli addetti sono 1.078 (65 in più rispetto al 2021), di cui 620 a Brescello.