L’Immergas sbarca in Azerbaijan con la nuova sede nella capitale Baku, operando a fianco del partner Euroclima Mmc, che dal 2009 porta le soluzioni per il clima domestico "made in Brescello" nel vasto mercato caucasico. L’inaugurazione con il presidente Alfredo Amadei, il direttore marketing Ettore Bergamaschi, l’ambasciatore italiano Claudio Taffuri (nella foto a fianco). "A diciotto anni dalla prima caldaia venduta in questo Paese – commenta Alfredo Amadei – possiamo dire che il binomio Euroclima-Immergas si posiziona stabilmente al top, tra i leader nel mercato azero. Stiamo investendo anche in questo mercato, dopo l’acquisizione di una partecipazione in una società canadese King Heating Products Inc, azienda con sede a Vancouver attiva dal 2009 nel settore con il marchio Eco-King, per dare impulso alla nostra presenza sui mercati mondiali dove porteremo tutta la nostra gamma tradizionale, frutto di quasi 60 anni di sviluppo, e l’innovazione orientata a risparmio energetico, sostenibilità e massimo comfort, garantendo più efficienza energetica e maggiore riduzione delle emissioni, aumentando di conseguenza le nostre quote di mercato nel mondo". L’ambasciatore ha lodato l’iniziativa della società con quartier generale a Lentigione di Brescello: "Questi progetti di lunga durata rappresentano positive soluzioni per il clima".

a.le.