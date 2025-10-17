L’immunologo Mantovani primo relatore per la Luc

Nel nuovo ciclo di incontri ‘Scienza Lectures’, la Luc si prepara a ospitare famosi scienziati che hanno contribuito con le loro ricerche al progresso della conoscenza e sono impegnati nel dialogo tra scienza e società. La prima Lecture vedrà ospite oggi alle 17,30, nella nuovissima Aula Magna del padiglione 15C di Unimore, al Parco Innovazione, l’immunologo Alberto Mantovani. Dal 2025 Mantovani è vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità e il ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale. Nella sua lectio su ‘Immunità e infiammazione, dal cancro alla salute globale’ parlerà dei meccanismi fondamentali di funzionamento del sistema immunitario, della cosiddetta ‘immunorevolution’ e della condivisione con le parti più povere del pianeta.

Di grande interesse le domande che Nello Cristianini si pone sull’ evoluzione dell’IA, e che affronterà lunedì 3 novembre, a Palazzo Dossetti, nella lectio ‘Verso macchine sempre più intelligenti’. Decisamente inquietante è il quadro dei cambiamenti che stanno avvenendo nella ricerca scientifica di cui parlerà Gianfranco Pacchioni il 21 novembre, al Padiglione 15C di Unimore, nella lezione ‘Scienza chiara, scienza oscura’. Infine, Piero Martin, Ordinario di Fisica sperimentale a Padova, venerdì 28 novembre in Aula Magna Manodori, con l’intervento ‘Questo è quanto. La fisica quantistica in cinque idee’, sulle cinque idee alla base della rivoluzione dei quanti.

Lara Maria Ferrari