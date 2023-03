L’impegno al femminile "L’ospedale della donna e del bambino: il sogno che dura da dieci anni"

di Stella Bonfrisco

Deanna Ferretti Veroni è la signora della moda reggiana, quella che ha reso il nostro territorio capitale della maglieria, anche con la Modateca aperta a San Martino in Rio. Una donna che tanto ha fatto e tanto continua a fare per le donne.

"Più che la signora io mi sento la ‘tricotina’ della moda reggiana, che si è messa al servizio degli stilisti". Il Gotha degli stilisti: Kenzo, Enrico Coveri, Valentino, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Versace, Max Mara. Solo per citarne alcuni.

Come è riuscita a conciliare un così grande impegno professionale con la famiglia?

"Io credo che la donna sia il perno della casa. Se ho potuto investire tanto del mio tempo nell’azienda è perché ho avuto l’aiuto prezioso di mia mamma, che insieme a me si è presa cura dei miei figli. Poi è stato fondamentale il supporto di mio marito. Certo non è facile per una donna mettere insieme tutto e c’è ancora tanto da fare. La mia era una fabbrica di donne, con qualche eccezione. Un gruppo di lavoro formidabile che ha portato grandi frutti".

Che ora sono raccolti nella Modateca Deanna di San Martino in Rio.

"Esattamente. Una ‘biblioteca’ che raccoglie tutte le collezioni, con un archivio che parte dagli anni 20. Anche a dimostrare l’importanza della maglieria, il capo d’abbigliamento più ‘popolare’, che tutti indossano. E che io definirei un ‘diritto’. A gestire la Modateca Deanna è mia figlia Sonia, che si occupa anche di alcuni master post laurea, specifici sulla maglieria, che abbiamo istituito da sette anni, riservati ogni volta a 15 persone. Sono tanti gli sbocchi professionali che il settore della maglieria offre".

Ma il suo impegno verso le donne non si è concluso quando ha passato il testimone sul lavoro...

"Sono più di dieci anni che metto tutte le mie forze ed energie, alla presidenza di Curare Onlus, per la costruzione del Mire: un reparto ospedaliero del Santa Maria Nuova interamente dedicato alle donne e alla maternità, che dovrebbe vedere la luce tra 23 anni. Attualmente è in costruzione e se ne sta occupando un’azienda di Parma, la stessa che ha realizzato l’ospedale dei bambini Barilla. Un progetto che è stato possibile grazie all’aiuto di tanti. A cui se ne sono aggiunti anche in occasione di questa ricorrenza della donna".

Chi sono?

"Assicoop Emilia Nord ha deciso di festeggiare questo 8 marzo donando 10mila euro a sostegno del progetto Mire. In particolare la donazione ricevuta andrà a finanziare l acquisto di una avanzata colonna laparoscopica per l’individuazione del linfonodo sentinella pelvico nella donna. Inoltre abbiamo ricevuto 800 euro da un gruppo di donne di Albinea, che nei giorni scorsi ha organizzato un pranzo con questa finalità benefica a favore del Mire".