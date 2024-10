L’impegno del Lions club . Due iniziative per la terza età

Il Lions Club Albinea per e con gli anziani.

Il sodalizio presieduto da Anna Paglia. In occasione del decimo anniversario del centro polifunzionale Casa Cervi, ha promosso due iniziative aperte a tutta la cittadinanza.

Nei giorni scorsi la sala civica di Albinea ha ospitato la conferenza del professor Giovanni Gelmini, specialista in geriatria, sul tema ‘Anziani: fragilità e antifragilità. L’invecchiamento tra autosufficienza e non-autosufficienza’. All’incontro, introdotto da Anna Paglia, erano presenti la sindaca Roberta Ibattici, l’assessore Mirella Rossi, il parroco don Pietro Paterlini.

È stata poi inaugurata in biblioteca la mostra ‘SolidArte per Casa Cervi’ nella quale sono esposte piccole opere d’arte donate, per un’iniziativa solidale, da Germana Bartoli, Barbara Olszewska, Anna Paglia, Giuseppe Schenetti, Simona Sentieri. La mostra resterà aperta sino all’inizio del nuovo anno ed è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.