L’impegno della giunta Massari: "Una rievocazione storica per la battaglia del Rodano"

Della battaglia del Rodano – nelle note dei libri di storia al capitolo ’età napoleonica’ – in città resta un solo ricordo: la palla di cannone rimasta conficcata nella facciata della chiesa di San Maurizio da quel 7 marzo 1814.

Ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Nella seduta di lunedì, il Consiglio comunale – coi voti favorevoli della maggioranza, nessun contrario nell’opposizione – ha approvato una mozione (primo firmatario il dem Nando Ganassi) che impegna l’amministrazione "a promuovere e sostenere iniziative culturali e proposte di rievocazione storica con il coinvolgimento di associazioni di reenacting", insieme a quelle del territorio e alla consulta.

Ora, va detto che i cassetti di tutte le amministrazioni italiane sono pieni di mozioni scritte con entusiasmo, approvate a voto unanime e poi dimenticate. Ma le parole espresse dall’assessore Davide Prandi lasciano sperare che, di qui al 7 marzo 2026, possa mettersi in moto una macchina organizzativa che porti ad una rievocazione storica; un evento che, in prospettiva, indichi la strada da percorrere per il rinnovamento della bolsa celebrazione del Primo tricolore. "Accolgo veramente con favore – ha detto infatti l’assessore Prandi – la proposta di accogliere iniziative culturali e rievocative legate alla battaglia del Rodano, riconoscendo in esse un’importante occasione per valorizzare la memoria storica della nostra città, e in particolare del quartiere di San Maurizio. La rievocazione storica si configura non solo come evento culturale, ma anche come strumento educativo e di coinvolgimento, in grado di rendere accessibile la storia ai cittadini, agli studenti e alle famiglie".

A scanso di equivoci, va ricordato che la ricostruzione storica non è travestimento, non è carnevale; è ricerca a tutto campo – uniformologia, filologia, maneggio delle armi ad avancarica – per poter offrire una riproduzione rigorosa del passato. Per intenderci: il reenactor dorme sulla paglia, mangia coi commilitoni dalla gamella, se porta l’orologio ha quello da tasca, se fuma ha la pipa, sulle spalle porta il pesante zaino in pelle di cavallo (il materiale idrorepellente dell’epoca). Per questo, l’assessore ha pensato che un ruolo di primo piano possa essere svolto "dall’Associazione 51ème demi-Brigade de Bataille, realtà nata nel 1995 e oggi composta in gran parte da giovani ricercatori e appassionati di Reggio e Modena". La 51ème conta una cinquantina di granatieri, e dalla sua fondazione ha preso parte a numerosi eventi legati alla campagna d’Italia e più in generale all’epopea napoleonica, da Austerlitz a Waterloo solo per citare i più famosi. Anche la battaglia del Rodano, finora misconosciuta, ebbe un peso importante nella storia d’Europa. Le truppe francesi e italiane furono sconfitte dall’esercito austro-napoletano, numericamente superiore. Fu l’ultima battaglia della Sesta Coalizione, e di lì a pochi giorni Napoleone abdicò.

