L’impegno della Manodori. Un fondo da 2,8 milioni per welfare, educazione, salute pubblica e cultura

"Continueremo a dare il nostro aiuto alle scuole, ai presidi ospedalieri e sanitari, agli enti pubblici, alle parrocchie e al mondo del volontariato e della cooperazione sociale, senza dimenticare comunque i soggetti attivi nella gestione dei luoghi di cultura, come teatri e musei", con queste parole il presidente della Fondazione Manodori, Leonello Guidetti, l’ufficializzazione delle linee guida delle erogazioni che la Fondazione ha messo in cantiere per la gestione delle priorità della sua attività per l’anno 2024. 2 milioni e 800 mila euro – in crescita rispetto a quanto erogato nel 2023 – da destinare ad attività, iniziative ed associazioni che operano in provincia. "La nostra società sta cambiando molto velocemente – rimarca il presidente -. Occorre adeguare le risposte affinché possano essere efficaci in tal senso". Quindi, flessibilità nella capacità di intercettare i bisogni di un tessuto socio-connettivo estremamente poliedrico, ma con un occhio sempre attento al bilancio: "In questi ultimi anni la Fondazione Manodori ha erogato contributi in maniera costante attestandosi indicativamente a tre milioni l’anno e ha mantenuto il proprio impegno per la nostra comunità, intervenendo a favore di situazioni di svantaggio e vulnerabilità – aggiunge Guidetti -. Allo stesso modo, grazie ad un’oculata gestione e al percorso di diversificazione degli investimenti, ha raggiunto un’adeguata stabilità finanziaria e del patrimonio". Su cosa si concentreranno quindi gli interventi della Manodori nel prossimo anno? Welfare, educazione, salute pubblica, arte e cultura. In particolare è stata riconfermata l’adesione al fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa di bambini e adolescenti e, di recente, è stato lanciato un fondo per la Repubblica Digitale che sostiene progetti rivolti alla formazione informatica, finalizzati a diminuire il divario tra l’Italia e gli altri Paesi europei. Vi sarà, inoltre, particolare attenzione alle sempre crescenti problematiche nei settori dell’educazione e della salute pubblica. La Fondanzione Manodori, in questi particolari settori, non farà mancare il suo fattivo contributo a sostegno delle attività in ambito sanitario e dei vari presidi scolastici dislocati sul territorio. Infine, gli ultimi due aspetti. Il primo: quello legato "all’outlook" finanziario, con uno scenario generale alquanto incerto, che consiglia cautela negli investimenti e un’oculata diversificazione del ‘portafoglio’: "In quest’ottica, – precisa Guidetti – compatibilmente con le condizioni di mercato, verranno impostati piani operativi e tempistiche coerenti con la conservazione del patrimonio e la stabilità delle erogazioni". Il secondo è relativo alla definizione del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione che vede la conferma dell’avvocato Celestina Tinelli e l’elezione del dirigente scolastico Daniele Cottafavi, dell’agente assicurativo Marco Ferrari e del professor Luigi Grasselli vicedirettore presso il dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Con lo stesso Leonello Guidetti a presiedere il Cda.