L’impegno della Pro Loco:: "Iniziative in serie per la stagione"

La Pro Loco di Casalgrande nei prossimi mesi organizza alcune iniziative per valorizzare il territorio attraverso manifestazioni dedicate alla promozione dell’enogastronomia, natura, cultura e divertimento. In primavera ed estate sono in programma tre eventi predisposti dall’associazione con l’obiettivo anche di sostenere il commercio locale. "La prima parte del nostro cartellone – spiega Massimo Villano, presidente della Pro Loco – si articola su tre manifestazioni. Domenica 19 maggio si terrà la prima edizione di ‘Sapori Panoramici’. Partiremo alla scoperta della nuova rete sentieristica di Casalgrande assieme al Cai e all’amministrazione comunale con uno straordinario percorso fra natura, storia ed enogastronomia con le iscrizioni già aperte dal 13 aprile. Sono previste, nel corso della giornata, tre tappe con una facile camminata tra le colline di Casalgrande". La partenza è alle 9.30 dal castello di Casalgrande con ritrovo alle 9. Il costo di partecipazione è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini e sarà gratuito fino a sei anni.

"Il 22 giugno – annuncia Villano – ospiteremo anche una tappa della selezione regionale della prossima edizione di Miss Italia: stiamo lavorando per la serata che si svolgerà nel centro di Casalgrande. Presto saranno poi definite tutte le attività del ‘Summer festival’, la notte bianca di Casalgrande con spettacoli per tutti e tante novità rispetto allo scorso anno, con ospiti importanti durante la serata. Lo scopo principale degli eventi in primavera ed estate è di animare Casalgrande e richiamare numerosi visitatori, provenienti pure da fuori provincia. Fondamentale è la presenza dei nostri volontari e la collaborazione con l’amministrazione comunale con cui abbiamo già avviato un percorso di condivisione". La Pro Loco sarà dunque impegnata non solo per la valorizzazione del territorio, ma anche per quella del comparto enogastronomico. "Gli appuntamenti – evidenzia sempre il presidente Villano – di giugno e luglio sono gratuiti, mentre per Sapori Panoramici in maggio è richiesto un contributo per aderire. Abbiamo intanto presentato questi eventi fino alla stagione estiva: ne seguiranno altri in autunno e inverno fino a gennaio con la tradizionale sagra di Sant’Antonio con la cicciolata". Villano esprime inoltre gratitudine alle attività commerciali e alle aziende "per il supporto per le nostre attività durante l’anno".

Matteo Barca