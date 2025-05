L’impegno di Grade e Vittorio Lodini per aiutare l’ospedale Sant’Anna

Donazioni a catena all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. Mercoledì mattina è avvenuta la consegna di un ecografo di ultima generazione donato da Fondazione Grade e destinato a supportare l’attività chirurgica del reparto di Anestesia e Rianimazione e di Terapia intensiva. Sempre nella stessa mattinata è stato formalizzato l’importante contributo da parte di associazione Vittorio Lodini per l’acquisto di un massaggiatore cardiaco esterno da impiegare a bordo dei mezzi di soccorso.

"Il Sant’Anna è un ospedale di valenza strategica per il territorio e sta consolidando la propria identità in termini assistenziali e di accoglienza, oltre alle specialità – ha detto il direttore generale Ausl, Davide Fornaciari –. Siamo riconoscenti a Fondazione Grade per l’impegno costante".

"Lo scorso anno è stato possibile assegnare il massaggiatore esterno a alle auto-infermieristiche – ha poi aggiunto la direttrice del Dipartimento di Emergenza-Urgenza aziendale, Ivana Lattuada – quest’anno vorremmo estenderlo alle automediche in servizio sul territorio".

s.b.