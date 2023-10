"L’impegno fondamentale di Giuliano Aimi"

Nei giorni scorsi è venuto a mancare il campeginese Giuliano Aimi, che in passato a più riprese era stato anche segretario comunale nel proprio Comune. Così lo ricorda il gruppo consiliare Rinascita Campeginese, porgendo le condoglianze ai familiari: "Per lui il servizio pubblico non è stato solo una questione professionale, ma umana, avendo partecipato attivamente ad iniziative di volontariato sociale, all’interno del Gruppo La Ginestra, ed anche come singolo, operando per l’accoglienza personale dei migranti albanesi all’inizio degli anni ’90".

E aggiungono: "Noi crediamo che sia importante che un’amministrazione abbia memoria del suo passato e di chi abbia contribuito a far sì che gli amministratori potessero svolgere il proprio ruolo al servizio della collettività".