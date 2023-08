L’impianto contestato "Boati e rumori incessanti Chiudete la centrale Forsu Non riusciamo a dormire"

"L’impianto per la lavorazione della Forsu di notte fa un rumore sordo. Una specie di tonfo. Come se venisse dal sottosuolo. Non so come dire....simile a quello che precede un terremoto. Non si può continuare a vivere così: questa centrale biogas fa un rumore che toglie il sonno, emette degli odori insopportabili, è responsabile di almeno uno sversamento di sostanze in un canale".

Tra Prato e Gazzata la gente è stanca. Stanca perché non dorme, tra boati e il frastuono di macchinari che si diffonde senza ostacoli per le campagne. Stanca perché non si sente ascoltata.

Qualcuno, osservando l’orizzonte, potrebbe allargare le braccia e ripetere: ’eh, qui era tutta campagna’. Adesso i campi sono spezzati – oltre che dal vecchio rettifilo all’autostrada – dall’asse Reggio-Correggio e dai binari su cui corrono i treni dell’alta velocità. Da ultima la Forsu, la centrale di Iren che trasforma la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano in metano: l’umido che diventa carburante.

I cittadini del Comitato ambiente e salute chiedono ascolto e comprensione. Vorrebbero sconfiggere quel virus – fatto di disinteresse e di cinismo verso ciò che accade al resto della comunità – che si è infiltrato anche in una città che dei legami tra le persone aveva fatto una bandiera.

"I cittadini qui stanno soffrendo", dice Paola a nome del Comitato.

"Abbiamo una relazione tecnica: questo impianto supera i limiti delle emissione sonore. Se non funziona, se nuoce alle persone, deve essere fermato il tempo necessario per essere riparato. Arpae? Non dà risposte. E’ uscita, ha fatto le verifiche, ma non abbiamo saputo più niente. Ma possiamo andare avanti così? A Gazzata si sentono dei boati, a Gavassa dei rumori a bassa frequenza".

Al problema del rumore si aggiunge quello - più noto - dell’odore. "Un odore acre, di pattume marcio", lo descrive Paola. "Avevamo raccolto le firme, abbiamo presentato la nostra mozione popolare in Consiglio comunale. Volevamo che venisse installata una centralina in sede fissa. Per misurare gli inquinanti. Niente. Ci è stato detto che doveva essere interessata la Regione...E dunque niente. Si vede che la Regione non poteva essere interessata. Hanno installato una centralina per un solo mese: i risultati sono rientrati tutti nella norma. Ma noi vorremmo avere certezze per tutto l’anno, non solo per un periodo di tempo limitato e prestabilito. Chiaro, no?".

Se il temuto aumento del traffico stradale si è rivelato, almeno per ora, meno grave del previsto ("i camion che conferiscono il rifiuto umido girano soprattutto di notte o di primo mattino"), resta l’incognita di quello sversamento, avvenuto pochi mesi fa, nelle acque di un canale: "Sono morti pesci e nutrie. Sarà anche stato un guasto episodico, ma nessuna autorità ha spiegato l’accaduto. Silenzio totale. Ma se i disagi sono pubblici, anche le informazioni devono essere pubbliche".

Andrea Fiori