L’impianto idrovoro diventa teatro per i ritmi poetici dei Las Lloronas

Una suggestiva cornice per il concerto dei Las Lloronas, tra atmosfere folk, spoken word e canto polifonico, all’impianto idrovoro della Bonifica di Gualtieri, organizzato dal Teatro Sociale.

Il concerto è in programma dalle 21,30 di stasera, ma già dalle 18,30 alle 19,30 sono previste visite guidate all’idrovora e alla Botte Benvoglio, realizzata nel Cinquecento, che permette la gestione delle acqua interne dal Crostolo al Po. Ingresso a offerta libera.

In scena un duo belga-spagnolo che porta al pubblico influenze provenienti da molte tradizioni musicali e testi poetici e potenti in più lingue. Las Lloronas intrecciano poesia e suono in un linguaggio musicale intimo e potente, capace di toccare le corde più profonde dell’emotività umana. Con voci polifoniche straordinarie, Amber in ’t Veld e Marieke Werner danno vita a un universo sonoro in cui la semplicità si fa profondità, la crudezza si trasforma in bellezza, e l’emozione diventa veicolo di connessione.

Ispirandosi al simbolismo della figura mitica latinoamericana de La Llorona — la donna che piange — il duo esplora temi come il dolore, la vulnerabilità e la vitalità dell’essere vivi in un mondo attraversato da crisi.

La loro musica, influenzata da molteplici tradizioni e sempre aperta alla contaminazione, si muove tra folk, spoken word e canto polifonico, in un equilibrio sottile tra riflessione e giocosità. Dopo l’esordio con Soaked e il successo di Out of the Blue, Las Lloronas continuano il loro percorso artistico con nuove composizioni e un’identità rinnovata, premiata anche ai Belgian Worldwide Music Awards 2024 con il riconoscimento per la Migliore performance dal vivo.

Per lo spettacolo di stasera il pubblico è invitato a sedersi a terra. Può essere utile portare un telo da casa. In caso di maltempo l’evento potrebbe essere trasferito in teatro. Il concerto è realizzato in collaborazione e con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e fa parte di "Fuori!", uno dei "sentieri" che attraversano la programmazione di "Terreni Fertili Festival". "Fuori!" identifica gli spettacoli teatrali e i concerti realizzati all’aperto, in luoghi che vengono scelti appositamente per essere accostati alle performance che li attraversano.

Antonio Lecci