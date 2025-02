L’importanza della lotta alle mafie con Don Luigi Ciotti

"Fra giustizia e legalità nel perseguimento del bene comune". È il titolo del convengo che si terrà stamattina alle 11,30 alla sala ’Palatucci’ della questura di Reggio nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”.

Il grande ospite di oggi sarà Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione “Libera” che, dagli anni novanta ad oggi, è costantemente impegnata nel contrasto alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità organizzata. Il sacerdote sarà protagonista con un dibattito – moderato dalla giornalista Elisa Pederzoli – incentrato sull’importanza della lotta alla criminalità organizzata che intratterrà i partecipanti, tra i quali alcuni studenti delle scuole superiori di Reggio.

Tra l’altro l’associazione Libera Reggio faceva parte della commissione mista per la legalità istituita a Brescello, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose quando scoppiò l’indagine che portò al processo Aemilia. Ne parliamo al passato perché nel novembre scorso aveva lasciato la seduta sbattendo la porta dopo che – come raccontò il Carlino – Emilio Tringali, vignettista ragusano, ospite il 25 ottobre di una serata organizzata dall’associazione antimafia Impastato-Castelli col patrocinio del Comune, criticò Libera definendola "politicizzata" e descrisse come "affettiva" la reazione che il presidente don Luigi Ciotti ebbe di fronte alla notizia dell’apertura di un’indagine su Antonello Montante, ex paladino dell’antimafia, scivolato poi in inchieste giudiziarie di stampo mafioso.

Parole che avevano suscitato l’ira di Libera. Chissà se Don Ciotti risponderà riguardo a questa querelle nel corso della giornata di stamattina in questura. Alla quale, chiunque voglia partecipare potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo questore.re@poliziadistato.it. Si sottolinea, inoltre, che anche questo evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio al seguente link: https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.