L’importanza di essere sempre noi stessi e di non indossare nessuna maschera

Lo scorso 27 febbraio le due classi seconde della scuola media Galilei di Massenzatico sono andate alla biblioteca Panizzi, per visitare la mostra di arte ‘irregolare’ dal titolo ’Faccia a Faccia’.

’Faccia a Faccia’ si riferisce alla relazione che c’è tra i tre protagonisti che ruotano attorno al dipinto: l’autore, il soggetto del ritratto e il fruitore, ognuno di loro con un ruolo importante. La visita alla mostra è servita ad approfondire la discussione sull’autostima – soprattutto come consapevolezza di sé – e l’empatia: temi affrontati in classe nell’ambito del progetto contro il bullismo.

Quando è arrivata la guida, Chiara Panizzi, abbiamo iniziato il percorso. Chiara ci ha spiegato la storia degli artisti e il motivo per cui avevano creato questi dipinti.

La maggior parte delle opere era stata fatta da persone che si trovavano in un ospedale psichiatrico, persone che non avevano mai avuto esperienze di disegno, ma che lo usavano come modo per manifestare il loro dolore. Chiara ci ha detto anche che anche l’uso dei colori era collegato allo stato d’animo dell’artista. La visita alla mostra aveva lo scopo di conoscere meglio noi stessi, di farci capire la nostra identità, farcela scoprire, farci capire chi siamo anche con i nostri difetti, farci accettare perché noi siamo così e nessuno ci può impedire di essere noi stessi.

La guida ci ha detto che gli artisti molto spesso, anche non consapevolmente, dipingevano volti che erano proprio i loro, che riproducevano realmente la loro condizione, senza fingere, senza filtri. Questo ci ha fatto riflettere sull’importanza di essere sempre noi stessi e di non indossare nessuna maschera per nascondere la nostra personalità.

Classe II F