L’importanza di prendersi cura anche dei cani più anziani

Negli ultimi anni l’aspettativa di vita dei nostri amici a quattro zampe si è, per fortuna, decisamente allungata, e questo è dovuto anche alla maggior consapevolezza dei proprietari rispetto alle esigenze delle diverse fasi della loro vita, alimentazione, stile di vita, cura, etc.

Ci possono essere, per esempio, dei segni di senescenza del tutto naturali, ma che non debbono essere troppo sottovalutati, come il dolore articolare, perché può essere molto invalidante e abbassare notevolmente la qualità della vita. Gli equilibri e le condizioni generali cambiano, alcuni cani possono avere un minor stimolo a bere e mangiare, in seguito il ritmo metabolico che si abbassa e così la richiesta energetica diminuisce; altri invece mangerebbero in continuazione, ma occorre fare attenzione alle porzioni di cibo perché, mangiando più del dovuto, tendono a diventare obesi e quindi a muoversi sempre di meno.

Il loro udito peggiora, così come la loro vista, e hanno più difficoltà di comprensione in termini di tempo, tutto funziona più lentamente, come nelle persone. E’ un po’ come se tornassero cuccioli: hanno bisogno di molte più attenzioni rispetto a un adulto, sono fragili fisicamente ed emotivamente, sono più impegnativi rispetto all’età giovanile.

I cani ci danno affetto, amicizia, sono compagni leali e sinceri, invecchiano e ci lasciano molto prima di quanto vorremmo, sopportano meno il caldo e soffrono di più il freddo, per questo, non dico che debbano per forza dormire sul letto con noi, ma nemmeno che vengano lasciati a loro stessi o portati in canile. Quando decidiamo di condividere la nostra vita con loro, si prende il bello, che è tanto, e si deve prendere anche il meno bello; loro meritano che si faccia tutto il possibile anche in questa fase calante della vita.

E’ triste sentirsi dire che "oramai è vecchio", perché la vecchiaia è una fase della vita e non una malattia. La mia cagnetta ha 14 anni, spesso è suonata come una campana e quando abbaia alle tre di notte perché vuole salire a dormire nel suo solito angolo di letto, la strangolerei! Poi però la metto sopra, lei si acciambella, fa un bel sospirone, "se la dorme beata" e mi fa tantissima tenerezza.

Convivere con un cane anziano sta insegnando a mia figlia la pazienza e la comprensione verso chi è in difficoltà, uomo o animale che sia, quindi pensateci bene quando decidete di prendere un cane, perché dipenderà in tutto e per tutto da voi in tutte le fasi della sua vita.

Alessia Cola Medico veterinario