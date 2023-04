"L’importanza di utilizzare criticamente e consapevolmente i media e i social network"

Il video ‘Leoni da tastiera’ realizzato dalla 2ªD dell’Ic Toschi di Viano è il vincitore di un concorso sviluppato nell’ambito del progetto ‘PretenDiamo Legalità’, giunto alla sesta edizione, realizzato dalla polizia di Stato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione. Lo ha annunciato il commissario Angela Cutillo: "Ho portato la polizia nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Reggio, spiegando l’importanza di utilizzare criticamente e consapevolmente i media, la rete e i social network, per evitare e contrastare bullismo e cyberbullismo. Insieme abbiamo riflettuto sui 17 obiettivi dell’agenda 2030, definiti dall’Onu. Giovedì 6 aprile la commissione ha premiato la scuola di Viano, decretando fra i migliori la presentazione PowerPoint ‘Ho un telefono’ realizzata dalla 1ªB Ic Toano e il video ‘Chi bulla non balla’ della 1ªA dell’istituto Comparoni di Bagnolo".