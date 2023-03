L’imprenditore Azzolini candidato sindaco per il centrodestra

Pietro Azzolini, sanpolese, Imprenditore titolare della Verdi Spa di Castenovo Sotto, sarà il candidato sindaco di San Polo, scelto dal centrodestra, alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Anche a San Polo, il centrodestra compatto si presenta con l’obiettivo di sconfiggere "una sinistra che da troppi anni amministra il paese senza idee innovative e moderne, con scelte lontane dalle esigenze dei cittadini e delle imprese locali".

Se Pietro Azzolini è il candidato sindaco, non sono ancora stati ufficializzati i nomi dei candidatti della lista a sostegno della candidatura di Azzolini. "Abbiamo trovato la figura più idonea e rappresentativa per mettere al servizio della comunità un eccezionale bagaglio di competenze professionali e imprenditoriali - scrive il gruppo del centrodestra -, indispensabili per rilanciare una macchina comunale ferma e senza progettualita".