L’imprenditore Biavati, 81 anni ucciso dal ’tumore dell’amianto’

Un’altra vittima del mesotelioma pleurico, il cosiddetto ’tumore dell’amianto’, colpisce la nostra provincia. Sconfitto da una malattia insidiosa, che per decenni può rimanere latente, Mario Biavati, 81 anni, si è spento a casa sua ieri mattina. Biavati era molto conosciuto in provincia, dato che aveva guidato dal 1972 a pochi mesi fa l’azienda di famiglia Cover Srl, di Masone, che si occupa di rivestimenti e trattamenti di metalli. Una realtà che conta una trentina di dipendenti oggi, nata da un’idea degli anni ’60 che ha le sue radici ad Argenta, in provincia di Ferrara. Da lì viene la famiglia Biavati e sempre lì Mario aveva iniziato a lavorare con il padre. Il figlio Andrea, che oggi guida l’azienda, racconta cosa significhi perdere un proprio caro per un male così tristemente famoso. "Mio papà fino ad agosto era completamente autonomo, andava in giro col nostro furgone per le consegne e veniva quotidianamente in azienda – ricorda – Purtroppo è impossibile per noi sapere cosa abbia causato la malattia, a differenza di tante altre vittime che ad esempio hanno lavorato nelle ditte come l’Eternit o le vecchie Reggiane. Nel passato, purtroppo, c’era molta meno consapevolezza dei rischi. Ma in ogni caso i medici del Core sono stati magnifici e hanno accompagnato mio padre fino all’ultimo, dimostrandosi molto esperti in questa malattia". La salma ora è a disposizione della medicina legale, un atto dovuto in questi casi, ma già da oggi alle 11 sarà esposta nella camera ardente della Croce Verde. Mario Biavati lascia due figli, Daniela e Andrea, la moglie Mirella e i nipoti Gabriele, Francesco e Fabiola.

Tommaso Vezzani