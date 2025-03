L’imprenditore coinvolto è Giambattista Di Tinco

Anche se si trovava chiuso in una cella, il 59enne Giuseppe Arabia continuava a controllare gli affari della cosca. Emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip distrettuale Ziroldi su richiesta della Dda di Bologna. È uno dei tanti aspetti inquietanti dell’operazione antimafia Ten, che ha portato in carcere 6 persone, 20 gli indagati. ‘Pino U’ Nigro’, condannato nel 2005 quale esponente della cosca operante in Emilia nelle fila dei Dragone, "durante la carcerazione dall’ottobre 2005 al settembre 2014, manteneva stabili rapporti con la consorteria di ‘ndrangheta emiliana" attraverso alcuni parenti quando si recavano ai colloqui con il detenuto.

Gli scambi di informazioni erano con i nipoti Nicola (cl. 1985) e Giuseppe (cl. 1989 nipote) ed il genero Giambattista Di Tinco (nato il 24 gennaio 1975 e residente a Reggio), legale rappresentante della società D.G. Service di Calerno. Per errore ieri è stato scritto che l’imprenditore si chiama ‘Giuseppe’ e non ‘Giambattista’. Il signor Giuseppe Di Tinco, nato il 23 dicembre 1968 a Ginosa di Taranto e residente a Cadelbosco Sopra via Santa Giustina 17, ovviamente non è genero di Giuseppe Arabia e non è assolutamente coinvolto nell’Operazione Ten. Ci scusiamo con lui e con i lettori per l’errore.

f. c.