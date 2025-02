L’imprenditore in aula: "Mio padre gira film porno con la mia ex moglie. E ne ho le prove"

"Mi scuso per le scritte fatte sui condomini di corso Garibaldi, ma avevo perso la testa dopo che ho scoperto che mio padre girava film porno con la mia ex moglie, con la partecipazione di altri dirigenti dell’azienda".

Sono state lunghe dichiarazioni spontanee quelle che hanno caratterizzato l’apertura di un processo tesissimo, all’interno di una nota famiglia di imprenditori reggiani. Alla sbarra un manager 50enne, accusato di stalking, diffamazione verso il padre e verso i carabinieri e lesioni. Davanti al giudice Luigi Tirone l’imputato ieri ha voluto raccontare la sua verità: "I video hard sono pubblici – ha detto – e io ho riconosciuto la mia ex moglie e mio padre".

Quei filmati sono stati messi agli atti, prodotti dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Gianluca Vinci.

"Se fossi uno stalker dal 2020 – ha aggiunto – non mi avrebbero dato mandato di vendere le quote azionarie a nome di tutta la famiglia per svariati milioni nel 2022", ha aggiunto il manager, che da circa un anno è sottoposto al divieto di avvicinamento al genitore con braccialetto elettronico.

Il padre, che ha denunciato il figlio, si è costituito parte civile con l’avvocato Nino Giordano Ruffini.

Tra le accuse di cui deve rispondere l’imputato anche quella di aver divulgato a familiari, dipendenti, testate giornalistiche ed esponenti della pubblica autorità materiale offensivo, in parte pubblicato anche sui social. Nell’agosto 2023 il 49enne avrebbe anche vergato frasi offensive verso il padre su muri in città, fotografando anche una scritta e pubblicandola sui social, fatto per il quale è scattata anche l’accusa di imbrattamento. Tutto è stato rinviato ad aprile per ascoltare la parte offesa.