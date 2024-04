L’impresa del pescatore estremo in Amazzonia

Un aggressivo pescegatto Piraiba della lunghezza di 1,90 metri e di quasi 60 chili di peso, un potente predatore di 50-60 anni ai vertici della catena alimentare nelle acque del Coppename River, in Suriname, in piena foresta amazzonica.

È l’ultima belva pinnata catturata da Yuri Grisendi, 54 anni, originario di Barco e residente a Cavriago, pescatore estremo, youtuber noto a livello internazionale e conteso testimonial delle aziende del settore.

La sua ricerca del pesce più grande del mondo da domare e catturare, lo ha portato a ingaggiare corpo-a-corpo nei corsi d’acqua di tutto il pianeta.

Perché recarsi fino al cuore della giungla dell’ex Guiana Olandese? "Quello che i locali chiamano Lau Lau è tra i pescigatto più forti a parità di peso, lunghezza e potenza muscolare. Il combattimento è pura adrenalina, e fino a quando non lo tiri in barca il 70% delle possibilità di vincere sono per lui", ci spiega. Grisendi è rincasato domenica: "La spedizione è durata 10 giorni. Con me c’erano tre americani e un thailandese – racconta –. Abbiamo vissuto su una zattera 4x4 attrezzata con letti a castello, mentre a riva abbiamo con il machete ricavato una radura dove installare il generatore per il frigo e le apparecchiature fotografiche. Stranamente non c’erano zanzare, tutto intorno gli animali tipici della Rain Forest amazzonica: felini, scimmie, ragni, serpenti, caimani… che però sono piuttosto schivi verso gli umani. Una zona incredibile, senza città vicine".

La vita al campo base è trascorsa tra preparazione delle esche e battute per prelevare i big fish, con momenti di relax davanti a piatti a base di riso speziato e carne preparati dalle guide locali. Il momento più pericoloso non è stato la cattura del Lau Lau da record: "Cercavamo esche: ha abboccato un grosso piranha, che non è utile. Mentre lo slamavo, mi ha azzannato l’indice trapassandolo da parte a parte… Non smettevo più di sanguinare".

Se da tutto il mondo, sulle varie piattaforme social di Yuri Grisendi arrivano a centinaia applausi e congratulazioni, nel suo paese c’è chi lo critica prendendo la parte dei pescioni: "Questi grossi predatori sono necessari per conservare in equilibrio l’ecosistema: per questo non li uccidiamo. Peschiamo ad amo singolo. Una volta pesati e fotografati, li rimettiamo in acqua. Quando affianchiamo spedizioni scientifiche inseriamo anche i microchip che ci forniscono i ricercatori. I pesci si stressano, certamente, ma basta tenere le branchie e la pelle umide e non subiscono danni".