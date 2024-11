L’impresa delle "Pink Ambassador". Malate oncologiche corrono 21 km

Le avevamo lasciate in fase di preparazione e ora le Pink Ambassador della fondazione Umberto Veronesi hanno concluso il cammino che le ha portate a correre la mezza maratona di Verona. Sicuramente non un obiettivo facile per chi ha deciso di dare una svolta alla propria vita nonostante la presenza di malattie tumorali. Il Gruppo Pink Ambassador di Modena e Reggio è di casa al campo d’atletica di Rubiera in quanto tutte sono tesserate con la Corradini Excelsior e allenate dal tecnico Fidal ed ex maratoneta, Monica Bondioli.

Monica ha guidato, anche quest’anno, le sue "ragazze" al raggiungimento dell’obiettivo prefissato: completare una mezza maratona (km 21), correndo tutte insieme. E quindi può andare solo un plauso a Gioia, Linda, Lisa, Monica, Francesca C., Edi, Francesca F., Manuela, Bianca, Elisa e Giorgia, unica quest’ultima a correre gli 8 chilometri, pur essendo in terapia oncologica.

E questo è proprio il momento delle corse su strada, con un avvenimento molto importante previsto per domenica: a Valencia si correrà infatti la maratona, nonostante la tragica alluvione di poche settimane fa. Ci saranno due esordienti azzurri di valore, la reggiana Sara Nestola e Pietro Riva, il piemontese che vive a Rubiera. Entrambi sono allenati da Stefano Baldini, diretta Sky Sport 1 dalle 8.

Domenica, alle 9,30, si correrà anche nel reggiano, ad Arceto nella tradizionale Caurse di Fasue, con prove non competitive di 5 e 11 chilometri, oltre alle gare giovanili. Stasera alle 18,45, nella sala del Consorzio Parmigiano Reggiano, la Fidal provinciale premierà le sue eccellenze della stagione ormai conclusa.

In archivio sono andate diverse gare che hanno visto i reggiani primeggiare: nella 4 Piazze Run di Piacenza, primo, nella km 5 Élite, Giuseppe Gravante; tra gli assoluti Giovanni Bresolini, entrambi Corradini. Nella mezza maratona di Castelnovo Sotto, primi Fabio Lusuardi (Corradini) che esordirà in maratona l’8 dicembre a Reggio in 1h.10’52’’ e Caterina Filippi dell’Atletica Reggio in 1h.26’39’’.

A Cardana di Besozzo (Va), Ivana Iozzia della Corradini ha vinto il Cross dei due pini, mentre nel padovano Isabella Morlini (Atl. Reggio) ha vinto il Trail di Montegrotto Terme.

Infine una curiosità: Antonio Tallarita ha vinto a Licata in categoria M60 la 6 Ore del Mediterraneo, di cui era pure direttore tecnico di percorso.

Claudio Lavaggi