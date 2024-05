L’impresa di Alessandro. Primo alle olimpiadi nazionali di Scienze della Terra

Piccoli geni reggiani crescono con successo. Alessandro Vaccari, 15 anni, studente al secondo anno presso il liceo scientifico ’Spallanzani’ ha ottenuto la medaglia d’oro alle Olimpiadi nazionali di Scienze della Terra (Ieso-International Earth Sciences Olympiad 2024) che si sono tenute ad Assisi. Un oro meritatissimo che va a coronare una passione che lo accompagna dai primi anni della scuola primaria, quando la maestra Marina gliela fece scoprire. L’interesse per tutte le discipline che studiano la composizione della terra, la sua struttura e la morfologia, ha sempre rappresentato per il giovanissimo studente reggiano motivo di grande attenzione. Argomento attualissimo, visto e considerato che il Pianeta Terra è afflitto da problemi sempre più gravi e da rischi che compromettono il suo stato di salute. Dopo un ottavo posto in nazionale lo scorso anno e primo nel biennio dell’istituto che frequenta e in regione, ma anche primo nella categoria biennio dei nazionali (con ben 78.8 punti nella prova teorica, il punteggio più alto in assoluto), con 99.1 è riuscito a meritare il primo posto. Traguardi che gli consentiranno di partecipare allo stage preparatorio in Valle d’Aosta (a luglio) e di volare a Pechino, il prossimo agosto, alle gare internazionali nella delegazione italiana alle International Earth Sciences Olympiad, proprio nei giorni in cui spegnerà le sue prime 16 candeline. "È incredibile pensare che tutte le ore di studio, sul treno, durante la mensa, in momenti impensabili, mi abbiano ripagato enormemente. Ringrazio tutti i professori, gli amici, la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto. Sarà un onore rappresentare l’Italia e spero che questo, sia solo il primo di tanti successi – racconta Alessandro –. L’amore per lo studio e la curiosità per tutto ciò che lo circonda era un po’ scritto nel suo Dna. La madre di Alessandro, Francesca Valli, è una docente stimatissima di latino e materie letterarie che da oltre 20 anni insegna al liceo Canossa di Reggio, mentre il padre Giuliano il padre è un manager di una notissima azienda di meccatronica di Reggiolo. Testimonianze e attestati di stima stanno arrivando ad Alessandro un po’ da tutte le parti d’Italia.