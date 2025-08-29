L’impresa di due amici. In canoa lungo il Po da Boretto al mare: "Una grande emozione"

Sono sempre di più le persone che scelgono di avvicinarsi al fiume Po durante le loro vacanze, con percorsi su sentieri arginali, con lunghe nuotate, ma anche con esperienze di navigazione su piccole imbarcazioni, per immergersi nell’atmosfera magica dell’ambiente delle golene. Tra loro anche Piergiorgio Campanini e Alex Malavolta, partiti da Boretto per raggiungere la foce, a Goro, nel Delta Ferrarese. In realtà la partenza è avvenuta dalla sponda opposta, già nel Mantovano, visto che l’attracco borettese è praticamente in secca in questo periodo. Pagaiando in canoa è poi iniziata l’avventura.

"Navigare il fiume Po fino a raggiungere il mare – confidano i due protagonisti – è sempre stata un’impresa che ha suscitato interesse e ammirazione nell’immaginario collettivo della gente che popola le sue rive. Oggi il grande fiume è stato dimenticato: lo si scorge spesso solo da lontano quando si attraversano i suoi ponti, eppure è ancora lì immenso, ricco di storie e di paesaggi unici. L’idea di discendere il Po fino alla foce è venuta durante il periodo della pandemia da Covid-19: tutti quei mesi di quarantena hanno alimentato la voglia di viaggiare".

La proposta di Piergiorgio è stata condivisa dall’amico Alex Malavolta. Insieme si sono procurati una canoa canadese e il progetto ha preso il via. C’è stata una prima "prova generale", l’anno scorso, per capire difficoltà e attenzioni da considerare in navigazione".

A inizio luglio la partenza. "Nonostante la navigazione fosse tranquilla, il viaggio è stato impegnativo perché abbiamo dovuto affrontare il caldo torrido oltre a sole, vento contrario e alla pochissima spinta della corrente causata dallo scarso livello del fiume. Ci siamo accampati sugli spiaggioni e abbiamo fatto qualche tappa in alcuni campeggi", raccontano.

Durante il viaggio hanno incontrato anche Filiberto Raisi, pescatore professionista apparso spesso in tv. E poi Darico Brovini, mantovano, che partito da Suzzara pochi giorni prima stava discendendo il fiume in solitaria.

"Davanti a un caffè abbiamo deciso di percorrere insieme gli ultimi quaranta chilometri che ci separavano dal mare, lottando contro la marea contraria e il caldo, ma motivati dall’essere divenuti un gruppo".

All’arrivo, accampati sulla foce del Po, di fronte all’Isola dell’Amore, hanno affrontato una notte difficile a causa di un vento fortissimo: "Solo all’alba ci siamo potuti finalmente riposare con un meritato bagno nel mare Adriatico". E infine. "Non dimenticheremo questa emozionante esperienza: un percorso lento, lontano dai rumori della civiltà frenetica, immersi nell’armonia della natura. Quei giorni in canoa resteranno per sempre con noi".

Antonio Lecci