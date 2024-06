L’impresa in moto a 52 anni: "Andrò da solo fino alla Mongolia"

"Faccio un salto in Mongolia e poi torno...".

Adriano Fantuzzi – 52enne artigiano come libero professionista alla Bbs vetroresina di Novellara, paese dove vive – è pronto ad una vera e propria impresa in solitaria, in sella alla sua moto Gs1250 Adventure con la quale attraverserà 13 nazioni.

Un viaggio di due mesi e venticinquemila chilometri in 57 tappe, percorrendo una media di 700 chilometri al giorno, che partirà dalla Grecia che raggiungerà imbarcandosi da Ancona oggi, (domenica 30 giugno).

E poi Turchia, Georgia, Russia, Kazakistan, Repubblica dell’Altaj, Mongolia, Siberia fino al lago Bajkal.

Infine, di ritorno verso casa costeggiando la mitica Transiberiana, passando per Mosca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria e poi a casa con un bagaglio pieno di magia.

"Questo è un sogno che ho da sempre e da cinque anni lo progettavo – racconta Adriano Fantuzzi –. Volevo farlo per i miei 50 anni, ma il 2022 è stato un anno disastroso tra un’operazione chirurgica che ho dovuto affrontare e un incendio ad un mio capannone. Oggi è arrivato il momento...".

Alaska, Turchia e gli Stati Uniti per sette volte, Adriano ha già avuto avventure sul suo bolide, insieme alla moglie Sonia Bartoli che stavolta gli curerà la pagina Facebook (che si chiama proprio ’Faccio un salto in Mongolia e poi torno’) da casa ricevendo le foto dall’altra parte del mondo.

"Anche perché dalla Russia non potrò pubblicare sui social, altrimenti rischio... – racconta lo stesso Fantuzzi – Il mio non è un viaggio né di beneficenza e né sponsorizzato, voglio essere libero di raccontare ciò che vedo, anche gli aspetti negativi dei Paesi che attraverserò", puntualizza.

Sarà un viaggio autofinanziato. "Tra il costo dell’agenzia – mi sono rivolto alla ‘Fuorirotta’ di Serramazzoni, specializzato in questo tipo di viaggio on the road – e hotel, spenderò 14.500 euro. Se aggiungo poi la nafta e il cibo non dico che raddoppio, ma quasi… Ma è uno sfizio che voglio togliermi da una vita", dice Adriano.

E l’organizzazione – come si può ben immaginare – non è affatto banale.

"Partirò con un kit di gomme attaccato alla moto e bauli per un carico di circa 60-70 chilogrammi oltre al mio e alla moto… E poi ho dovuto preparare tutto nei minimi dettagli per abbassare il rischio di imprevisti il più possibile. Ad esempio, ho spedito un kit di gomme in Kazakistan. Non vi dico la difficoltà, ma un collega di lavoro di mia moglie ha sposato una kazaka che là ha parenti che vivono proprio sopra ad un gommista...".

La meta, poi, ha un significato tutto suo.

"La Mongolia e le sue steppe desolate sono uno dei pochi posti di natura incontaminata rimasti al mondo – . Spero che anche l’Occidente prima o poi tornerà ai valori antichi, un po’ come nella regione dell’Altaj dove ho già in programma una battuta di caccia con l’aquila assieme alla popolazione locale grazie ad una guida del posto. Quando torno, vi racconterò com’è andata...".

Pronti a riaccoglierlo, ci saranno i suoi amici di Massenzatico – dov’è nato – che lo hanno festeggiato prima della partenza nei giorni scorsi alla Caffetteria 24.

Daniele Petrone

Valentina Reggiani