L’incendio in casa La cucina avvolta dalle fiamme Tre squadre di vigili del fuoco

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, e i vigili del fuoco sono arrivati in zona Sesso per domare un incendio partito dalla cucina di un appartamento. Stando agli ultimi aggiornamenti forniti dai pompieri, non si può ancora definire con esattezza l’origine del rogo, trattandosi però della cucina è verosimile pensare che si tratti di un cortocircuito, o di una dimenticanza ai fornelli che ha portato al danno.

Per fortuna non risultano persone coinvolte, né ferite né intossicate, ma le fiamme hanno reso inagibile anche la camera da letto, che si trova esattamente sopra la cucina.

Il fatto è avvenuto in via Ferri, zona Sesso. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre per riuscire a rimettere in sicurezza la casa, che ora si ritrova due stanze inagibili. Al di là dell’inevitabile danno alle pareti adiacenti la cucina, dove è iniziato il rogo, le fiamme hanno infatti compromesso la sicurezza del pavimento della camera da letto, che si trova esattamente sopra la cucina.

Proseguono gli accertamenti per definire con esattezza l’origine dell’incendio, nel frattempo resta il sollievo di sapere che nessuno ha subito danni fisici.