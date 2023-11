l’incidente

Disagi al traffico, nel primo pomeriggio di ieri, per un incidente fra due auto accaduto sull’ex Statale 468 alla periferia sud di Correggio, all’altezza della zona industriale. Si è verificato un tamponamento fra due auto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture, visto che era stata segnalata la perdita di liquidi dal motore, con possibili conseguenze per la sicurezza della strada. Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per le persone, ma il disagi al traffico è stato evidente. Accertamenti dei carabinieri.