L’incontro col filosofo. Ma è etico sfruttare gli animali?

Gli animali hanno una coscienza come la nostra? È etico sfruttarli per i nostri bisogni? La carne coltivata potrà rivoluzionare il nostro rapporto con loro? A partire da queste domande, Simone Pollo - professore associato di filosofia morale alla Sapienza di Roma - in dialogo con Marina Lalatta Costerbosa, presenta il suo libro "Considera gli animali". Domattina alle 11, alla Sala degli Specchi del Teatro Valli. É stato Charles Darwin a insegnarci che tutte le specie animali, compresi gli esseri umani, discendono da un antenato comune. Eppure continuiamo a trattare gli animali in modo molto diverso da come trattiamo i nostri simili. Ingresso libero.

• Sempre domani alle 11, all’Auditorium Masini dell’Istituto musicale Peri, va in scena l’Ora della Musica con il concerto "Suleika, Lakmè, Sheherazade, Un viaggio nell’esotismo dall’opera alla musica da camera". Protagonisti: Elena Orrù, Yine Qiu, Annalisa Soli, Congxiao Wang, Anna Chiara Zampiero, Huiyue Zeng (soprani); Giovanna Baldini, Delia Giurato, Waner Li, Svetlana Melnyk (mezzosoprani); Guanyu Wi (tenore). Accompagnati al pianoforte da Roberto Cancemi. Ingresso libero.