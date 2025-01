L’incontro col ministro: "Piantedosi verrà in città per presiedere il comitato per l’ordine pubblico"

"Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi verrà a Reggio per presiedere il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica". A preannunciarlo è il sindaco Marco Massari dopo il summit che si è tenuto ieri mattina a Roma al ministero. Sul tavolo di discussione ovviamente i temi sulla sicurezza, con focus sulla zona stazione e in particolare sulla richiesta dell’Esercito dopo l’istanza inviata nel luglio scorso dal prefetto Maria Rita Cocciufa per l’adesione all’operazione ‘Strade Sicure’ del Governo. Risposta e decisione che ancora non sono arrivate, ma la ‘fumata bianca’ potrebbe concretizzarsi proprio in occasione della visita di Piantedosi in città (data ancora da fissare) che presiederà il Cosp e magari annunciando proprio l’arrivo dei militari nelle zone sensibili della città. Oppure l’invio dei soldati potrebbe essere sancito successivamente, concedendo al ministro di approfondire meglio le problematiche parlandone col prefetto stesso, col questore Giuseppe Maggese e col colonnello nonché comandante provinciale dei carabinieri Orlando Hiromi Narducci, o addirittura andando a vedere di persona nei luoghi cosiddetti sensibili per criminalità e degrado, individuati come quelli che necessitano di un presidio. Sicuramente si può dire che sulla richiesta dell’esercito, sono stati registrati passi in avanti vista la disponibilità e l’apertura del ministro. Ma non è ancora fatta.

"È stato condiviso l’approccio che integra il potenziamento delle forze di pubblica sicurezza sulla zona, associato ai progetti di riqualificazione urbana e di integrazione sociale", ha spiegato il sindaco Massari al termine del vertice al Ministero dicendosi "soddisfatto per l’ottima collaborazione tra i soggetti istituzionali preposti alla sicurezza" dopo aver illustrato anche alcuni progetti in itinere. Un incontro, quello di ieri fra Massari e Piantedosi (insieme nella foto), che è avvenuto dopo l’ennesima escalation di violenza di questi giorni in zona stazione che ha fatto riesplodere le polemiche e soprattutto le proteste dei residenti. L’ultimo efferato episodio risale alla notte di due giorni fa quando un 23enne ha accoltellato in via Monsignor Tondelli un connazionale marocchino di 24 anni. Poche ore dopo, la polizia lo ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Tra domenica e lunedì invece si era verificata un’altra aggressione, con un uomo di 40 anni accoltellato e che, ferito e grondante di sangue, è tornato a casa a piedi in via Dante Zanichelli dove ad aprirgli la porta è stata la moglie, la quale ha chiamato poi i soccorsi. Portato all’Arcispedale è stato operato d’urgenza. Anche qui gli uomini della squadra mobile della questura reggiana indagano per identificare l’autore. Sabato invece, in via Turri, un ragazzo è stato assalito da un branco che lo ha preso a calci, pugni e morsi per rapinarlo delle cuffie con cui stava ascoltando musica. Mentre, andando cronologicamente a ritroso, giovedì di una settimana fa, una violenta rissa tra nordafricani era scoppiata in piazzale Marconi con due giovani accoltellati, uno all’altezza della spalla e l’altro alla coscia, forse per un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga. Anche su questo episodio, la polizia sta setacciando le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili.