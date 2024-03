L’incontro con il campione Marco Silvestri e la grande fatica della preparazione atletica

Un’intervista da serie A: alla scoperta di Marco Silvestri. I ragazzi della IC dell’istituto comprensivo di Castellarano hanno avuto il piacere di intervistare il portiere dell’Udinese Marco Silvestri, originario della vicina Sologno di Villa Minozzo, il quale si è dimostrato da subito disponibile a rispondere a tutte le domande e le curiosità dei giovani studenti. Silvestri ha raccontato di essere da sempre un grande appassionato di calcio. Tifoso del Milan fin da bambino, così come tutta la sua famiglia. Ha iniziato a frequentare la scuola calcio all’età di quattro anni seguendo il fratello più grande, non come portiere bensì da attaccante. Da allora ad oggi le cose sono cambiate, è diventato un portiere professionista di altissimo livello. Silvestri ha rivelato ai ragazzi quale sia il momento più faticoso della stagione, cioè quello della preparazione atletica poiché prevede due allenamenti al giorno. Durante le settimane di campionato, invece, gli allenamenti si fanno più leggeri man mano che si avvicinano le partite perché il riposo è fondamentale per un atleta. Alla domanda sulla sua vita fuori dal campo, ha affermato di trascorrere molto tempo libero in compagnia dei suoi due figli di otto e due anni e della moglie Sofia, non rinunciando a qualche svago personale come serie tv e talvolta play station. L’estremo difensore, infine, ha parlato della sua situazione attuale all’Udinese, affermando di trovarsi molto bene con il club bianconero e i compagni di squadra, grazie anche al suo carattere solare e scherzoso, e di essere un punto di riferimento per i compagni di squadra più giovani, non negando, tuttavia, la possibilità di intraprendere in futuro altre esperienze in altri club. Gli alunni sono stati molto contenti e soddisfatti di questa opportunità e di aver avuto l’occasione di porre domande a un giocatore di serie A cresciuto nella loro zona.

Classe I C