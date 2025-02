L’incontro con il neo sindaco Pietro Cortenova

Lo scorso 20 dicembre, la classe II C della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto ’Ezio Comparoni’ si è recata nella sala consiliare del Comune per incontrare il nuovo sindaco di Bagnolo: Pietro Cortenova. Gli alunni hanno avuto la possibilità di fare delle domande per conoscere meglio il lavoro del sindaco e per informarsi sui suoi progetti futuri.

I ragazzi erano molto curiosi di sapere cosa fa un sindaco nella sua giornata, quali impegni e incontri sono previsti. Il sindaco ha risposto a tutte le domande con gentilezza e in modo approfondito. Per svolgere il suo lavoro non resta solo in ufficio, ma va anche in giro per il paese, incontrando molte persone. Ha spiegato anche che il suo lavoro, in certe situazioni, è molto complicato, come quando ha dovuto gestire l’emergenza dell’alluvione che ha colpito il paese durante il mese di ottobre.

La domanda che ho posto io al sindaco Cortenova riguardava la costruzione di piste ciclabili nelle frazioni del Comune. E lui ha risposto che faceva già parte del programma della Giunta, che prevede l’ampliamento della rete ciclabile.

Credo che questa esperienza sia stata un’occasione importante data dalla mia scuola, che aveva come obiettivo quello di far capire che le istituzioni sono vicine ai cittadini, anche a noi alunni, futuri elettori.

Lucrezia Ascione II C