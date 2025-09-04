L’incontro per conoscere meglio i giovani della Cri

L’area di ’Paese in festa’, a San Rocco di Guastalla, ospita sabato 6 e domenica 7 settembre il MeetEr della Croce rossa regionale. L’evento vuole essere un momento d’incontro per coloro che desiderano scoprire al meglio il mondo dei giovani di Croce rossa e ciò che li riguarda, creando pure una forte identità basata sul lavoro in rete e la valorizzazione del pensiero di ogni singolo volontario. Al centro dell’iniziativa ci sono confronto, rapporti interpersonali, principio di unità.

Sabato alle 18,30 incontro con le autorità locali e i responsabili dell’iniziativa. Per l’intero fine settimana si svolgeranno varie attività tra cui il ’Living Library’, pratica sportiva, workshop tematici in cui approfondire temi legati alla Croce rossa, fino all’Escape Room, che prevede diverse stanze in cui i partecipanti devono trovare la via d’uscita usando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi e indovinelli. Durante le varie attività i volontari si affronteranno in sfide per sollecitare il problem solving, l’inventiva, la creatività e il lavoro di squadra. Tale impegno occuperà la domenica mattina, con un riconoscimento simbolico durante la cerimonia di chiusura del pomeriggio.

a.le.