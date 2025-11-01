Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaL’incontro sulla sicurezza: "Mettere un freno alle baby gang"
1 nov 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. L’incontro sulla sicurezza: "Mettere un freno alle baby gang"

L’incontro sulla sicurezza: "Mettere un freno alle baby gang"

Soluzioni per fronteggiare episodi che coinvolgono giovanissimi, anche minorenni, protagonisti di disturbo alla quiete pubblica, atti vandalici in luoghi...

Soluzioni per fronteggiare episodi che coinvolgono giovanissimi, anche minorenni, protagonisti di disturbo alla quiete pubblica, atti vandalici in luoghi...

Soluzioni per fronteggiare episodi che coinvolgono giovanissimi, anche minorenni, protagonisti di disturbo alla quiete pubblica, atti vandalici in luoghi...

Soluzioni per fronteggiare episodi che coinvolgono giovanissimi, anche minorenni, protagonisti di disturbo alla quiete pubblica, atti vandalici in luoghi pubblici e privati, disagi per cittadini e operatori economici. Se n’è parlato in un incontro che a San Martino in Rio ha visto impegnati istituzioni locali guidate dal sindaco Paolo Fuccio, l’ispettore di polizia locale Alessandro Visciglia e i commercianti, i quali hanno sottolineato la necessità "di porre un freno al fenomeno delle cosiddette baby gang". E’ emersa la richiesta di una "tolleranza zero" contro disturbo, disagio e illegalità in genere. "La sicurezza prima di tutto: non possiamo permettere che violenza, illegalità e degrado prendano piede, soprattutto tra i più giovani. Servono regole, rispetto e legalità", ha dichiarato il sindaco. Nell’incontro sono stati menzionati anche alcuni nominativi di giovani già noti, che si sentirebbero impuniti in quanto minorenni. Pur trattandosi di una situazione preoccupante, si è sottolineato come il fenomeno possa essere ancora "sotto controllo". "Credo che tutti insieme – ha aggiunto Fuccio – con amministrazione , ragazzi, scuola , famiglie, associazioni, commercianti, cittadino e forze dell’ordine, si possa chiaramente far percepire che comportamenti di questo tipo non possono essere più tollerati, fiducioso che si possa risalire agli autori dei vandalismi".

a.le.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Baby gangAtti vandalici