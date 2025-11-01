L’incontro sulla sicurezza: "Mettere un freno alle baby gang"

Soluzioni per fronteggiare episodi che coinvolgono giovanissimi, anche minorenni, protagonisti di disturbo alla quiete pubblica, atti vandalici in luoghi pubblici e privati, disagi per cittadini e operatori economici. Se n’è parlato in un incontro che a San Martino in Rio ha visto impegnati istituzioni locali guidate dal sindaco Paolo Fuccio, l’ispettore di polizia locale Alessandro Visciglia e i commercianti, i quali hanno sottolineato la necessità "di porre un freno al fenomeno delle cosiddette baby gang". E’ emersa la richiesta di una "tolleranza zero" contro disturbo, disagio e illegalità in genere. "La sicurezza prima di tutto: non possiamo permettere che violenza, illegalità e degrado prendano piede, soprattutto tra i più giovani. Servono regole, rispetto e legalità", ha dichiarato il sindaco. Nell’incontro sono stati menzionati anche alcuni nominativi di giovani già noti, che si sentirebbero impuniti in quanto minorenni. Pur trattandosi di una situazione preoccupante, si è sottolineato come il fenomeno possa essere ancora "sotto controllo". "Credo che tutti insieme – ha aggiunto Fuccio – con amministrazione , ragazzi, scuola , famiglie, associazioni, commercianti, cittadino e forze dell’ordine, si possa chiaramente far percepire che comportamenti di questo tipo non possono essere più tollerati, fiducioso che si possa risalire agli autori dei vandalismi".

