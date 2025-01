L’incredibile storia dei Rottenstreich: "Mio padre si salvò dai nazisti. Un prete lo nascose in una bara"

Penso che la ferocia dell’uomo non sia cambiata. Vado nelle scuole a fare testimonianza della Shoah, ma ci sono avvenimenti che non racconto perché sono troppo spaventosi. Occorre far sì che i bambini mantengano anche da adulti lo spirito puro che hanno ora, credendo nella pace, nell’amore e nell’uguaglianza". Chi parla è Siva Rottenstreich, figlia di Salomon, ebreo polacco di Boryslaw, scampato alla morte della Shoah. Domani alle 21, nella sala consiliare di Castelnovo Sotto dove abita, dialogherà con Mathias Durchfeld di Istoreco per raccontare la storia di suo padre tra dignità, solidarietà e anche silenzio.

I nonni paterni di Siva vennero cremati ad Auschwitz. Lo zio Imec e sua moglie furono internati nello stesso campo, ma nessuno dei due sapeva dell’altro. Sopravvissuti, si ritrovarono due anni dopo la guerra, a Tel Aviv.

"La mia famiglia era originaria di Kaliningrad – continua Siva – era ricca, possedeva pozzi di petrolio, abitava in una villa con giardino e terreni che lavoravano i contadini. Mia zia raccolse 15 bambini figli di ebrei deportati, si inventò una storia per metterli in salvo e chiese aiuto ai soldati tedeschi. Le inviarono un pulmino. Siva salì coi piccoli, ma a metà del viale d’ingresso della villa, scoppiò una bomba e morirono tutti. I tedeschi deportarono ad Auschwitz i suoi genitori (i nonni di Siva, ndr) e lo zio, tranne sua moglie, che partorì un bambino affidandolo a una famiglia di contadini, perché reputò pericoloso tenerlo con sé. Un giorno corse da loro preché seppe che il bimbo stava male. I tedeschi le dissero: ‘Si sente terribile puzza di bambino ebreo’. Aprirono il cassettone dov’era nascosto e lo uccisero, mentre lei fu portata ad Auschwitz".

Siva prosegue: "Mio padre, frequentò Medicina a Gerusalemme poi in Italia a Pisa e si laureò a Bologna come medico. L’attesa per l’attestato però fu fatale. Chiusero le frontiere e venne deportato nel campo di internamento a Ferramonti di Tarsia in Calabria. Lì curò la gente del campo dove conobbe una coppia di ebrei che si affezionò a lui e che fu inviata in domicilio coatto a Reggiolo. La coppia, con carte false, dimostrò che papà fosse figlio loro. A Reggiolo salvò dalla tubercolosi un ragazzo, figlio di un carrettiere. Venne ucciso un soldato delle Ss e si temete una rappresaglia, il carrettiere lo caricò su una bici e lo portò in campagna, verso il canale di bonifica la Fiuma. A Montefiorino entrò nei partigiani. Una notte li scoprirono, ma papà non venne catturato: un prete lo nascose in una bara. Finita la guerra, tornò a Reggiolo". Siva è stata ad Auschwitz, ma su quella visita cala il silenzio: "Mio padre non parlava mai di quanto gli era accaduto, troppo doloroso. Per anni ho trascorso le vacanze estive andando per cimiteri polacchi con lui alla dolorosa ricerca di indizi, per cercare familiar e amici. Non sapevamo nulla di nessuno. Per un caso fortuito incontrò sua cugina Syma a Riccione, che gli raccontò la storia triste della famiglia e che suo fratello e la moglie erano vivi a Tel Aviv. Così ha potuto reincontrarli".