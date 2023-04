L’incubo degli allagamenti sta per concludersi

Potrebbero presto finire i disagi per i residenti nel popoloso quartiere di via Bologna, alla prima periferia di Guastalla, dove ormai da molti anni ogni temporale o acquazzone provoca vistosi allagamenti ai piani bassi delle abitazioni.

Le condizioni del reticolo fognario, in uno spazio leggermente più basso di quota rispetto alla adiacente strada, evidenziano diverse criticità dal punto di vista idraulico, così come per l’aspetto igienico sanitario.

Il Comune ha chiesto a Ireti un intervento per risolvere la situazione, che neppure l’installazione di pompe idrauliche e di paratie ai garage è riuscita a sanare. Ireti ha predisposto un progetto definitivo, che prevede il finanziamento dal piano di Atersir, per un impegno economico complessivo previsto in un milione e trecentomila euro. Il progetto prevede la posa di quasi 400 metri di condotta in Pvc del diametro di 800 millimetri, la risagomatura del fossato accanto alla vicina linea ferroviaria, l’inserimento o la ristrutturazione della vasca imhoff a servizio del quartiere, con l’eventuale sistemazione del sottopasso ferroviario, in accordo con Fer. L’area interessata dall’intervento è l’area verde tra la ferrovia Reggio-Guastalla, via Cavallo, via Sacco e Vanzetti, il marciapiede di via Cavallo e l’attraversamento di via Sacco e Vanzetti, oltre all’intera via Bologna verso l’attraversamento ferroviario.

Nei giorni scorsi Ireti ha presentato in municipio a Guastalla il progetto definitivo, che è stato approvato dalla giunta comunale. Al progetto devono dare il consenso pure il servizio trasporto pubblico della Regione Emilia-Romagna, a seguito del via libera di Fer-Ferrovia Emilia Romagna. Da parecchi anni la situazione nel quartiere di via Bologna non è delle migliori, con i piani bassi delle abitazioni che si allagano – con acqua mista a sostanza proveniente dal sistema fognario – ogni volta che si verificano forti acquazzoni o temporali.

Tanto che ogni garage è stato dotato di apposite paratie che vengono fissate in caso di necessità: soluzione che ha solo in parte risolto il problema, così come l’installazione di alcune pompe per evitare l’allagamento dei parcheggi coperti annessi a un condominio. La vicenda degli allagamenti nel quartiere, nel corso degli anni, aveva avuto anche strascichi legali, ma senza arrivare a soluzioni tecniche in grado di risolvere il problema.

Antonio Lecci