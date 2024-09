L’incubo del traffico: "Arrivare al polo scolastico è un’odissea ogni mattina"

Ricominciate le scuole, ricomincia il traffico. È l’annoso adagio, ogni volta la stessa storia.

"Arrivare al polo scolastico è un’odissea, perché per percorrere 150 metri di strada ci vogliono 25 minuti; così molti per evitare di imbottigliarsi nel traffico e non uscirne più, lasciano i propri figli sulla rotonda della tangenziale, che è a scorrimento veloce e quindi molto pericolosa". È la denuncia di alcuni genitori che ogni mattina affrontano ’l’incubo’ del polo Makallè. "L’esigenza è di accompagnare il figlio a scuola ma senza fare tardi a lavoro" spiegano. In questo modo, però, "molti mettono a rischio l’incolumità dei figli e dei guidatori". I punti più nevralgici sarebbero le due rotonde di via Morandi, e quella che interseca via Cisalpina e via Morandi, quindi la zona tra il laghetto della Fornace, il tribunale e il polo scolastico, assieme alla nuova tangenziale. "I genitori abbandonano i ragazzi sulla rotatoria, ma di fatto li lasciano su una strada ad alto scorrimento, senza un marciapiede, né un riparo e in balia del pericoloso traffico". E per questo si chiede al Comune di trovare una soluzione "prima che accada il peggio", avanzando anche una possibile soluzione: "Ci vorrebbe un piccolo spiazzo in corrispondenza della pista ciclabile per le soste veloci, rendendo così sicuro il percorso agli studenti".

Trasporto pubblico. Per il sindacalista Fit Cisl Gaetano Capozza (nella foto) il traffico, non solo del polo scolastico, è una criticità che persiste da tempo e non si limita esclusivamente ai primi giorni di scuola.

"Abbiamo notato che gli autobus, sia di Seta sia di Til, accumulano ritardo nelle tratte – spiega –. Venerdì abbiamo inviato una pec alla Mobilità, a Til e Seta, per le problematiche conclamate su alcuni servizi di Til. Gli autisti viaggiano costantemente in ritardo, con tempi di percorrenza che non sono congrui al servizio svolto. Questo comporta le soppressioni di alcune tratte, conseguentemente le corse in giornata diminuiscono e si crea sovraffollamento sui mezzi e traffico in città".

La nuova tangenziale di Rivalta, a tal proposito, doveva migliorare la circolazione. "Effettivamente non ha sortito l’effetto sperato. Ma forse le persone non hanno metabolizzato questa nuova possibilità". Reggio è anche una città a cui mancano corsie preferenziali e questo non aiuta a snellire gli intensi flussi. "È una scelta di urbanizzazione degli ultimi 30 anni. Evidentemente non si pensava che la città potesse crescere così tanto, dando più spazio ai mezzi urbani. In alcuni punti è possibile rimediare, come sulla circonvallazione, ma spesso sono interrotte. E si può ben comprendere che le carreggiate ’a singhiozzo’ aiutano ma fino a un certo punto".

