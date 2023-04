Linda Eroli resta alla guida di Assitej

"Un nuovo triennio per il teatro ragazzi. Un nuovo triennio ricco di impegni e sfide importanti. Un nuovo triennio che mi aspetta e che, col cuore, mi vedrà impegnata per far sì che questa splendida arte continui a regalare, sempre più e in modi sempre nuovi, bellissime esperienze di benessere e scoperta culturale ai piccoli e giovani spettatori".

Con queste parole la reggiana Linda Eroli (nella foto) commenta il recente rinnovo, per la seconda volta, del suo mandato come presidente di Assitej Italia, uno dei più importanti enti che si occupa a livello nazionale e internazionale di promozione teatrale per i ragazzi.

Questa associazione italiana oggi riunisce 133 realtà tra le principali imprese di teatro ragazzi nazionali, teatri, festival, compagnie, circuiti regionali, studiosi di teatro ed artisti. Ma è anche attiva in 80 Paesi del mondo. Questo permette alle varie sedi delle diverse nazioni di condividere esperienze internazionali, di sviluppare competenze e saperi che costruiscono un ponte tra locale e globale.

Linda Eroli è responsabile dell’Associazione 5T e organizza rassegne per bambini in giro per tutta la provincia.

"Assitej Italia negli ultimi anni è cresciuta tantissimo – ha detto Linda Eroli. - È diventata un importante luogo di confronto e crescita collettiva per chi si occupa di teatro per le giovani generazioni. Il tutto con uno sguardo al futuro e agli Paesi".

Stella Bonfrisco