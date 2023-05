L’industria è donna Brevini guida i giovani e affianca Anceschi "Dobbiamo sognare"

Marianna Brevini, la presidente dell’impresa Gb ServiceLab, pmi attiva nel campo dei servizi della meccatronica (figlia d’arte, della famiglia Brevini), è stata eletta alla guida del gruppo giovani Unindustria Reggio per il quadriennio 2023-2027. Brevini nel suo discorso di insediamento ha detto: "In tempi bui dobbiamo sognare a occhi aperti. Ho deciso di iniziare questo nuovo quadriennio quindi, con un inno alla lotta, ma con un’accezione positiva e attiva: non dobbiamo subire passivamente gli eventi che ci circondano, bensì combattere per rendere il mondo un posto migliore. Inclusione, sostenibilità, supporto alla famiglia, gender equity, welfare, supporto del territorio, università, arte, cultura, sport. Sono solo alcuni dei temi sui quali investiremo, tempo e passione, insieme".

L’imprenditrice ha raccolto il testimone da Marco Righi (Flash Battery), che ha così commentato la fine del suo mandato: "Il gruppo Giovani non è solo una connotazione anagrafica; è un movimento, di idee anche, quelle che devono rinvigorire la propria associazione di novità, di innovazione, di sogni. Non posso fare a meno di pensare al periodo nero durante la pandemia in cui ci sentivamo totalmente spaesati, il gruppo è stato per molti un faro durante la tempesta, potersi confrontare e scambiare informazioni è stato prezioso".

Sono stati nominati vicepresidenti: Riccardo Scianti (Montedil), Francesco Canuti (Popwave), Alessandro Medici (Medici Ermete) e Martina Miselli (Miselli). Insieme al presidente è stato eletto anche il Consiglio Direttivo: Margherita Montanari (Montanari & Gruzza); Ilaria Albertini (Ironcastings); Elisa Mammi (76 Industrial Graphics); Alex Rubertelli (Li&Pra); Marco Zini (Landi Renzo); Stefano Canepari (Fenice Pool); Luca Vettorello (Dalet) e Alfredo Tronci (Bombardi Rettifiche).

Con Brevini e Roberta Anceschi, Unindustria ha per la prima volta due donne alla guida del gruppo.