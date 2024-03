L’industria nello sport. Interviene il ministro Abodi. Ospiti gli sponsor cittadini

Giovedì dalle 15,30 all’Auditorium Credem di via Emilia San Pietro, 6 si terrà l’Assemblea annuale dei Giovani Imprenditori di Unindustria dedicata al tema “Giovani & Sport. Il ruolo dell’industria”. Una riflessione sulla relazione tra imprese, sport e giovani, come chiave per il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi dell’Agenda 2030, connessi alla sostenibilità sociale. Tra gli ospiti interverrà anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che trarrà le conclusioni dell’incontro.

La presidente dei Giovani Industriali reggiani Marianna Brevini, che terrà la relazione introduttiva, spiega: "Da anni diverse imprese, anche sul territorio reggiano, investono nello sport non solo per una scelta di marketing e comunicazione, ma perché si identificano nei valori etici propri dell’ambito sportivo e forniscono così un contributo che in molte situazioni si rivela vitale per la sopravvivenza e lo sviluppo di interi movimenti. In questo contesto l’impresa assume quindi un ruolo sociale determinante. Una relazione positiva tra imprese, sport e giovani può rappresentare infatti la chiave per il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi dell’Agenda 2030: la tutela della salute e del benessere, la diffusione di un’istruzione di qualità, l’uguaglianza di genere, favorire città e comunità sostenibili, permettere la costruzione di società eque, pacifiche e inclusive. Lo sport ha infatti un importante valore educativo e preventivo rispetto ad alcune patologie sociali, è luogo di valorizzazione della persona e del suo vivere in comunità, di inclusione sociale e lotta a fenomeni come razzismo e bullismo".

Il programma, che sarà coordinato giornalista di Class Cnbc Elisa Piazza, prevede il saluto iniziale di Roberta Anceschi, Presidente Unindustria, le testimonianze di Giulia Ghiretti, campionessa paralimpica di nuoto e Loris Vezzali, professore ordinario di Psicologia Sociale Unimore.

Seguirà una conversazione tra Ettore Bergamaschi, Immergas; Veronica Bartoli, Pallacanestro Reggiana; Gianluca Melli, Isiplast e Valeria Prampolini, E80 Group.

Informazioni per partecipare: tel. 0522409764, www.unindustriareggioemilia.it