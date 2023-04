L’industria resiliente Guerra, costi e inflazione Ma il settore tiene duro

È una meccanica resiliente quella che Mattarella omaggerà nella sua visita reggiana del 29 aprile.

Perché nonostante tutto, l’industria metalmeccanica di casa nostra tiene. Secondo gli studi di Unindustria, nel quarto trimestre del 2022, il comparto – fiore all’occhiello insieme alla meccatronica – nonostante il contesto economico internazionale caratterizzato da un forte rallentamento della domanda (si erode il potere d’acquisto delle famiglie, continuano le difficoltà di approvvigionamento e il rincaro delle materie prime) il risultato segnato dalla produzione industriale (+4,3%) è stato accompagnato da un incremento degli ordinativi provenienti sia dal mercato interno sia da quello estero.

Il fatturato totale ha segnato un +7,9% e la componente estera ha mostrato un aumento della stessa entità. L’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche continua a ripercuotersi sui prezzi alla produzione e nel settore metalmeccanico, che risulta il maggior utilizzatore di metalli, nel 2022 i prezzi alla produzione sono aumentati in termini tendenziali del 12,3%.

Tali dinamiche hanno un impatto negativo sulla competitività di molte imprese con ricadute sui margini di profitto già condizionati dai costi dell’energia.

E l’occupazione? "Continuano a mancare i profili che servono alle imprese: non si trovano i profili tecnici tradizionali e quelli avanzati", segnala Unindustria.

Le attese degli imprenditori per il futuro "non mostrano ulteriori peggioramenti rispetto a quanto già evidenziato nei tre mesi precedenti: il 29% prospetta incrementi a fronte di un 8% che, al contrario, prevede contrazioni. Similmente per quanto riguarda la quota destinata all’estero: le imprese che prevedono un aumento degli ordini dall’estero sono il 27% contro il 10% che pensa di ridurli".

Alberto Rocchi (foto), responsabile divisione elettronica di Walvoil e in Unindustria presidente del Gruppo Meccatronico (400 aziende, oltre 27.000 dipendenti, oltre 11 miliardi di fatturato), commenta: "I risultati evidenziano una situazione di sostanziale tenuta dell’industria metalmeccanica reggiana, allontanando quindi i dubbi di una possibile fase recessiva. Permangono, tuttavia, forti preoccupazioni a causa del prolungamento del conflitto russo-ucraino, delle persistenti difficoltà nelle catene di approvvigionamento globali, della volatilità dei prezzi delle materie prime e dei maggiori costi del credito".